Eindhovense huisarts in het nauw door familieruzie over erfenis

EINDHOVEN - Een Eindhovense huisarts is in het nauw gebracht door zijn dubbelrol bij de zorg voor zijn demente moeder. De Eindhovenaar was zowel mantelzorger als huisarts voor zijn moeder. Zijn zus denkt dat hij zijn invloed heeft misbruikt door de bankrekening van moeder te plunderen voor haar dood in 2011. Ze is daarom met een klacht naar het medisch tuchtcollege gestapt.

Een jarenlang slepende en hoogoplopende ruzie over de erfenis tussen de familieleden ligt ten grondslag aan de tuchtzaak tegen de huisarts. De nalatenschap van hun beide ouders heeft de broers en zussen uit het gezin verdeeld in twee kampen.

De zussen oordelen dat het vermogen van moeder na een hersenbloeding in 2001 door het beheer van haar zoons is verdampt. Ze schatten dat er 400.000 euro in rook is opgegaan. Niet lang geleden ontdekten de zussen dat er voor de dood van hun moeder grote bedragen van haar bankrekening waren overgeboekt naar de privérekening van haar zoon, ofwel haar huisarts. In totaal werd ruim 100.000 euro overgemaakt.

Belangenverstrengeling

Volgens de tuchtklacht heeft de huisarts zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en gedragsregels overtreden door het geld aan te nemen. ,,Geld ontvangen van een patiënt is heel gevaarlijk. Een bloemetje of een boekenbon kan misschien nog maar hier is een grens overschreden’’, aldus advocate Berna Kramer.

De 63-jarige Eindhovenaar vertelde bij de behandeling van de tuchtklacht dat hij vanaf 1985 huisarts was van zowel zijn vader als zijn moeder. ,,Ik heb geprobeerd om ze door te verwijzen naar een andere huisarts maar dat weigerden ze. Ik heb niet de moed gehad om ze op straat te zetten. Het was geen ideale situatie maar ik heb altijd goed voor ze gezorgd’’, verdedigde de huisarts zich bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

De Eindhovenaar meent dat zijn artsenregistratie wordt misbruikt om de pijnlijke familieruzie uit te vechten.

De huisarts zegt dat hij zijn moeder in huis heeft genomen en dat zijn zussen niet naar haar omkeken. Nadat dementie bij haar werd vastgesteld en haar toestand verslechterde belandde de bejaarde vrouw in 2009 in een gesloten inrichting.

Gebakken lucht

De huisarts meent dat zijn moeder nooit wilsonbekwaam is geweest. Haar bankzaken werden behartigd door een private banker en haar andere zoon die ook de belastingaangifte verzorgde. ,,Ik kon niet bij haar geld en wilde er ook niks mee te maken hebben. Alle beschuldigingen zijn gebakken lucht. Ik ben 35 jaar huisarts en heb nog nooit een tuchtklacht gehad. Dit doet me pijn en verdriet maar medisch valt me niks te verwijten.’’