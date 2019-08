Eindhovense huisarts legt als fotograaf zijn ontmoetingen met bijzondere mensen vast

Bijzondere ontmoetingen heeft Jelle Pieter de Boer al lang. Maar sinds hij zo'n vijftien jaar terug kennismaakte met violiste Ida Haendel, staan zulke mensen ook vaak voor zijn lens. Duizenden keren fotografeerde hij de wereldberoemde muzikante. Inmiddels omvat zijn bijzondere portfolio ook beeltenissen van bijvoorbeeld dragqueens, skaters en voetbalsupporters.



Met de negentigjarige Haendel, die in Miami woont, ontwikkelde Jelle Pieter een bijzondere vriendschap. Die ontstond nadat hij een film had gezien over de Joodse violiste, die in Polen werd geboren en vlak voor de Tweede Wereldoorlog met haar familie naar Engeland vluchtte. Jelle Pieter trok de stoute schoenen aan en belde de regisseur van de film. Wat volgde was telefonisch contact met Haendel zelf en nu bezoekt hij haar een paar keer per jaar. ,,Dan doen we leuke dingen, en we praten over muziek. Volgens Ida speel ik niet slecht... Voor een dokter", verwijst hij lachend naar zijn eigen capaciteiten op de viool. Hij fotografeerde Haendel in haar dagelijkse leven en soms ook in geënsceneerde situaties. ,,Ze is een fantastische, charismatische vrouw. Het maakte me trots dat ik haar ken", zegt Jelle Pieter.