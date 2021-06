Eindhovense huisarts maakt zich zorgen: veel mensen in achterstandswijken laten zich niet inenten

Laatste coronapa­tiënt ontslagen, directie St. Anna Ziekenhuis trakteert

3 juni GEDLROP - Deze donderdag 3 juni is een bijzondere dag voor het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Voor het eerst sinds het begin van de tweede coronagolf ligt er geen enkele coronapatiënt in het ziekenhuis. Om die mijlpaal te markeren heeft de directie alle medewerkers en vrijwilligers op een ijsje getrakteerd.