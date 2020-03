Eindhovense hulp met geprinte pipets

Als die testst goed uitpakken, kan het Elisabeth TweeStedenziekenhuis in Tilburg de driedimensionaal geprinte pipet uit Eindhoven gebruiken voor een belangrijk bloedanalyseapparaat. Dat staat dag en nacht aan om corona-besmettingen vast te stellen. Het ziekenhuis kwam bij het Eindhovense bedrijf uit in de zoektocht naar alternatieven voor als er een tekort aan hulpmiddelen ontstaat.

Analayseapparatuur draait overuren

Net als in andere ziekenhuizen worden hulpmiddelen schaarser door de coronacrisis. Dit geldt onder meer in het laboratorium waar de analyses plaatsvinden om te testen of iemand besmet is met het Covid-19 virus. Nu al draait die apparatuur overuren en vinden een deel van de analyses noodgedwongen elders plaats. Maar dat betekent volgens Albert Falck van Lay3rs dat pas na enkele dagen een uitslag komt in plaats van na acht uur.