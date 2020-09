Eindhovense huurders klagen over slechte bereikbaarheid en gebrekkige communicatie van Woonbedrijf: ‘Het moet echt veel beter’

Theater in reuzenrad: verbinding op 18 meter hoogte

30 augustus EINDHOVEN - De theatrale installatie ‘Radman’ werd door de Bredase theatergroep Schippers&VanGucht bedacht in Antwerpen, tijdens de zware lockdown daar. Hoe kun je zo veilig mogelijk theater maken in coronatijd? In een reuzenrad dus, zonder acteurs. Op vrijdag 4 september is de première bij het Parktheater in Eindhoven. Later ook te zien in Helmond.