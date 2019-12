Eindhovense ijstoren in China 'de mooiste'

EINDHOVEN/HARBIN - TU/e-docent Arno Pronk heeft samen met studenten in het Chinese Harbin een Eiffeltoren van ijs gebouwd. Pronks volgende doel is een toren van 40 meter.

De toren van universitair docent Pronk is veertien meter hoog en werd verkozen tot mooiste en meest innovatieve bouwwerk van het ijssculpturenfestival in de Chinese stad Harbin. Pronk deelt zijn prijs met twaalf studenten Bouwkunde van de Eindhovense universiteit en van het Summa College, die met hem mee naar China gingen.

Samen met studenten printte Pronk grote delen van zijn toren. Vanaf een hoogwerker, met een slagroomspuit vol vezelversterkt ijs in de hand, printten ze handmatig laag voor laag delen van de toren. Pronk: ,,We zijn wel aan het kijken of we een robot kunnen krijgen die het printen in de toekomst kan overnemen." Het printen van ijs gebeurt met pykrete: met cellulosevezels versterkt ijs.

Prop

Eerder vond Pronk een manier uit om pykrete te printen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Als je cellulosevezels toevoegt aan ijs, wordt het veel sterker. Maar als je het vervolgens door een spuitmond perst, balt het samen tot een prop. Pronk voegde een mix van xanthan gum en guar gum toe. Die emulgeermiddelen, die te vinden zijn in menige keuken, zorgden ervoor dat het ijs printbaar werd.

De toren in Harbin, die ook een beetje aan een kerstboom doet denken, is verder gebouwd door ijs op te spuiten tegen een net van touw, dat omhoog werd gehouden met een hijskraan. Aan de buitenkant zit een raster van met ijs gevulde brandweerslangen. Pronk: ,,Daar hebben we vervolgens aan de buitenkant ijs tegenaan gespoten."

De universitair docent is al sinds 2012 in de weer met pykrete. ,,Het is interessant materiaal", vindt hij. ,,Het is taai en niet broos. Je kunt er allerlei constructies mee maken. Het is bovendien duurzaam, ijs kun je eindeloos recyclen."

Pronk denkt dat de techniek van printbaar ijs toegepast kan worden tijdens bijvoorbeeld poolmissies. Het is betrekkelijk handzaam en een duurzaam ijspaviljoen kan gewoon blijven staan zonder het milieu te schaden.

Olympische Spelen

Het volgende doel van Pronk is een ijs-Eiffeltoren van veertig meter hoog te bouwen tijdens de Olympische Spelen die in 2022 in Beijing plaatsvinden. ,,Die toren komt dan in de bergen ten noorden van Beijing te staan", zegt Pronk. ,,De gesprekken daarvoor lopen."