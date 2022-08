Eindhovense interieurbouwer Van Kessel stopt na 90 jaar, machines krijgen tweede leven in Tanzania

EINDHOVEN - Interieurbouwer Van Kessel stopt na negentig jaar met het bedrijf. Met pijn in het hart, maar ook veel goede herinneringen. En een mooi doel om naar uit te kijken. Want de machinerie van dit Eindhovens bedrijf gaat op transport naar Tanzania en krijgt daar een tweede leven in een ambachtsschool aan de voet van de Kilimanjaro.

De vader van Edwin van Kessel begon zijn bedrijf in 1932 in de buurt van de Parklaan in Eindhoven. Zijn klanten waren vooral hoger opgeleiden die door Philips naar Eindhoven waren gehaald, vaak jonge gezinnen die meubels nodig hadden.

Onderdelen voor elektrische gitaar

,,Daar had hij toen de handen vol mee”, vertelt de huidige eigenaar van het bedrijf Edwin van Kessel (71). ,,Na de oorlog veranderde dat en maakte hij vooral veel zeewaardige verpakkingsmaterialen voor de gloeilampen van Philips. Dat deed hij tot eind jaren 50. Door toedoen van The Beatles werd toen de elektrische gitaar steeds pupulairder en vader werkte vanaf dat moment vooral voor de Eindhovense gitaarbouwer Egmond en maakte onderdelen voor die gitaren: body’s van berkenmultiplex en kammen bijvoorbeeld. Puur productiewerk waar wij na schooltijd allemaal bij hielpen.”

Volledig scherm In het gezin Van Kessel was het vroeger heel gewoon dat alle kinderen na schooltijd meehielpen in de werkplaats. Op de voorgrond Edwin van Kessel. © E. van Kessel

Het gezin telde inmiddels tien kinderen, was verhuisd naar Vlokhoven en had daar achter de woning een werkplaats gebouwd. Edwin, de jongste van het stel, was de enige die de liefde voor het vak van zijn vader had overgenomen en werd op 20-jarige leeftijd, na het overlijden van zijn vader, eigenaar van het bedrijf.

Ontwerpen en uitvoeren

Hij legt uit: ,,Iets te kunnen creëren van materialen, mensen gelukkig te kunnen maken met iets wat ik gemaakt heb. Dát plezier, daar gaat het me om. Toen ik firmant werd ben ik daarom ook van de productie afgestapt en ben vooral voor architecten en aannemers gaan ontwerpen en uitvoeren. In 1968 kreeg ik daar mijn eerste echt grote klus in, het interieur van het Kempisch verpleeghuis in Bladel. Er volgden er nog vele, zowel in binnen- als buitenland.”

Geen opvolger

Voor Edwin van Kessel is het persoonlijk contact met zijn klanten altijd enorm belangrijk geweest. ,,Voor een van hen heb ik zelfs vier woningen ingericht. Dat betekent toch wel iets denk ik.” Zijn besluit om te stoppen met het bedrijf waar hij ruim een halve eeuw zijn hart en ziel in heeft gelegd is niet van de ene dag op de andere gevallen. Hij zegt: ,,Ik heb geen opvolger, maar ook lichamelijk is het de laatste jaren zwaarder geworden. Da ga je toch nadenken.”

Amref Flying Doctors

Van Kessel is in 2018 samen met zijn buurman een week in Tanzania geweest om daar om de Kilimanjaro te fietsen voor Amref Flying Doctors. ,,Een geweldige ervaring was dat. Niet lang daarna ben ik ook gaan rond kijken waar ik mijn machines eventueel zou kunnen verkopen. Via Marktplaats heb ik toen een pennenbank verkocht aan Jan Postma, een Fries. Later hoorde ik dat die pennenbank op een vakopleiding in Tanzania terecht was gekomen. In een plaatsje waar ik doorheen gefietst was. Zo kwam ik op het idee mijn machines beschikbaar te stellen voor Tanzania. Samen met Postma en de stichting Multimodus kwamen we uit bij het dorp Sanya Juu en ook daar ben ik doorheen gefietst. Toeval bestaat niet denk ik dan. En gaan mijn machines binnenkort in een zeecontainer die kant op.”

* Om het transport te bekostigen is nog geld nodig. Doneer op rekening NL 35INGB 0004737646 t.n.v. stichting Multimodus, onder vermelding van ‘Werkplaats voor Sanya Juu'.