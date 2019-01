Eindhovense is een van de bijna 900.000 Nederlanders die nooit online is

Video Keien en Raadslid van het jaar 2018 bekend op nieuwjaars­bij­een­komst Eindhoven

4 januari EINDHOVEN - De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Eindhoven wordt maandag 7 januari gehouden, van 16.15 tot 19.00 uur. Het glas wordt geheven in de Hal van Honderd in het Stadhuis aan het Stadhuisplein in Eindhoven.