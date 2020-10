Eindhovense jazz-saxofonist en producer Tony Vos (89) overleden

EINDHOVEN - De Eindhovense saxofonist, componist en producer Tony Vos is dinsdagochtend op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 als huisproducer van Phonogram, de platenmaatschappij van Philips, betrokken bij veel bekende platen.

Het overlijden van Vos, geboren in Eindhoven, werd dinsdag op Facebook bekendgemaakt door zijn dochter. ,,Hij was een groot musicus en fantastisch alt-saxofonist”, zegt Harry van Hoof, de Eindhovense arrangeur en dirigent die bij Phonogram samenwerkte met Vos. ,,Hij speelde vroeger vaak in de Poort van Kleef op de Markt in Eindhoven, samen met onder anderen zijn broer Henk.”

De pionier van de moderne jazz vestigde zijn naam als muzikant op de invloedrijke platen in de Philips-serie ‘Jazz Behind the Dykes’. Later sloeg Vos zijn vleugels uit richting de opkomende popmuziek. Hij was een tijdje programmaleider bij zeezender Veronica en trouwde met dj Tineke de Nooij.

Land van Maas en Waal

Als producer bij Phonogram werkte hij met vele talenten. Het bekendst is zijn werk met Boudewijn de Groot. Toen de carrière van de jonge zanger niet op gang wilde komen, stelde Vos hem voor de keuze: stoppen of een commercieel nummer opnemen. Na veel aarzelen stemde De Groot in met de laatste optie. Zijn producer had het nummer ‘Une enfant’ van Charles Aznavour in gedachten. De versie van De Groot (‘Een meisje van zestien’) werd een groot succes.

Vos produceerde de bekendste albums van De Groot, waaronder zijn titelloze debuut, de lp ‘Voor de overlevenden’ (met de hits ‘Testament’ en ‘Het Land van Maas en Waal’) en ‘Hoe sterk is de eenzame fietser’. Ook werkte hij met Nederlandse bands als Cuby + Blizzards, Ekseption, Bintangs en pianist Rob Hoeke. ,,Hij bracht intellect in de melodieën en liet goede arrangementen schrijven”, zegt Van Hoof.

Na zijn succesjaren als producer bleef Vos in de jazz actief. Hij keerde vanuit het Gooi terug naar Brabant en trad in 2018 nog op in Breugel. ,,Ik kwam hem in die tijd regelmatig tegen in het Stadspaviljoen in Eindhoven”, aldus Van Hoof.