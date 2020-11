Eindhovense Joske Kivits: ‘Het baasje is oorzaak van overlast, niet de kat’

Joske Kivits kan zich een leven zonder huisdieren niet herinneren. Van kleins af aan zijn ze er altijd geweest: konijntjes, cavia's, een kameleon, kippen, een haan en zelfs een klein varkentje. En natuurlijk ontbreken honden en katten ook niet in dat rijtje.

Ergernis

Kivits las vorige week in deze krant het verhaal over kattenpoep in je tuin en de vraag hoe ver je kunt gaan om een einde aan overlast te maken. Zij zegt: ,,Ik ergerde me toen ik het las. Katten krijgen altijd de schuld, maar het zijn de baasjes die zich slecht gedragen."

Trots op veestapel

Ze is trots op haar 'veestapel' die uit vier katten, twee honden en een kameleon bestaat. Ze vervolgt, fel nu: ,,Die dieren zijn mijn hobby en daar ben ik verantwoordelijk voor. Als door die hobby de planten, vogeltjes of vijvervissen van een ander kapot gaan, veroorzaak ik de overlast en niet mijn katten. Juist daarom hou ik ze altijd binnen."

Een waar speelparadijs

Haar huisdieren hebben vrij baan in huis. Maar Kivits heeft ook gezorgd voor speelkamers voor haar 'kroost'. Binnen én buiten. In huis heeft ze een complete slaapkamer vrijgemaakt voor haar katten. Het resultaat is een speelparadijs waar het viertal kan klimmen en klauteren, krabben, door tunnels kan rennen, eten, drinken en slapen. ,,Ik vind het belangrijk dat die beestje genoeg vertier hebben."

Tuinkussens geen logeerbed

Beneden toont ze haar overdekte terras, dat ze heeft dichtgemaakt zodat katten uit de buurt 's nachts niet haar tuinkussens kunnen uitkiezen als logeerbed.

Bij mooi weer spelen in de buitenren

Ze wijst op het 'zomerverblijf' voor haar eigen katten. ,,Mijn katten vinden het ook fijn om buiten te zijn met mooi weer. Daarom breng ik ze in de zomer naar deze buitenren, waar ze ook lekker kunnen spelen. Een voor een zet ik ze in die ren of breng ze weer naar binnen. Er is er nog nooit een ontsnapt. Ik wil niet beweren dat dit dé manier is om katten te houden, maar zo heeft niemand last van ze."