Eindhovense kapster al om 05.30 uur aan het werk: 'Als een kind zo blij dat ik weer mag knippen’

EINDHOVEN - ,,Alsof je als een klein kind naar een verjaardagsfeestje mag.” Zo omschrijft Veer Schutte van kapsalon Elf Elf 040 in Eindhoven het gevoel waarmee ze woensdagochtend op de fiets stapte naar de Breitnerstraat. Om 05.30 uur was ze al aan het werk om een half uur later haar eerste klant met een ‘ coupe ravage ’ te ontvangen.

,,Mensen zijn blij en ik ben blij. Heerlijk om na 78 dagen niks doen weer te beginnen”, vertelt Schutte die net even tussen twee klanten in zit. ,,Werk zat want tot half mei zit de agenda al vol”, zo vertelt ze.

Lange lokken

Na tweeënhalve maand is ze het knippen naar eigen zeggen zeker niet verleerd. ,,Het is net als fietsen, je zit er meteen weer helemaal in.” Dat mensen lang niet geweest zijn, is volgens Schutte goed te zien. ,,Sommige mensen hebben het in de tussentijd zelf een beetje bijgewerkt maar de prullenbak zit al aardig vol met lange lokken.” Extra tijd kost dat volgens de kapster niet. ,,Of je er nou één of drie centimeter afknipt maakt wat dat betreft niet uit.”

Schutte geniet vooral van het contact met haar voornamelijk vaste klanten. ,,Heerlijk om iedereen weer te zien en lekker bij te kletsen. De afgelopen tijd heb ik via Instagram wel iedere dag een post gemaakt over waar ik mee bezig was maar uiteindelijk wil je gewoon weer aan de slag.”

Dochter ook blij

De komende weken begint ze nog wat vroeger om zoveel mogelijk klanten te helpen. ,,'s Avonds maak ik het niet te laat want ik wil ook mijn dochter nog even zien.” Die was volgens Schutte ook blij dat mama weer naar haar werk ging. ,,‘Ik hou heel veel van je maar ben nu wel een beetje klaar met je’, zei ze gisteren. Zelf mag ze gelukkig ook weer naar school.”

De kapsalons sloten half december de deuren vanwege de lockdown in verband met het coronavirus. Door de recente versoepelingen mogen ze nu onder strenge voorwaarden weer open. Zo moeten zowel de kapper als de klant een mondkapje op. Ook winkels mogen vandaag op afspraak weer klanten ontvangen. De horeca blijft vooralsnog dicht.