Eindhovense kapster Sandra Jadoenath wil ouderen met kleine beurs helpen

Verkeersre­ge­laar in Eindhoven aangereden: 'Opeens gaf hij vol gas en daar stond ík'

6:00 EINDHOVEN - Een vrouwelijke verkeersregelaar is maandagavond rond 20.45 uur met opzet aangereden door een mannelijke automobilist op de kruising Achtseweg Zuid- Bezuidenhoutseweg in Eindhoven. De man kon later door de politie aangehouden worden.