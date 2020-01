Eindhovense kastelein Kees Kraaij (68) rustig ingeslapen op zijn eigen muziekcafé-podium

Maar Kraaij&Balder is (voorlopig) dicht. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed Kees Kraaij. Hij werd 68 jaar.

Volgens velen die op Facebook reageren op zijn overlijden was hij een van de fijnste, liefste en zachtaardigste kasteleins van Eindhoven. ,,Maar hij had ook humor", zegt zijn partner Hermien. ,,Kees was ad rem. En hij was óók lief en hij kon heel charmant zijn".

Hermien Balder is overdonderd door de stroom bloemen, kaarten, appjes, telefoontjes en berichten die op gang gekomen is sinds het overlijden van haar vriend. ,,Dat zoveel mensen hem bijzonder vonden. Dat had hij vast zelf niet gedacht.”

Op het podium van café Kraaij&Balder aan de Strijpsestraat mocht sinds 1995 iedereen optreden. Ook beginnende muzikanten. Kees Kraaij zorgde voor een goed geluid en hij ging er vanuit dat iemand die het podium wilde beklimmen ook wel iets goeds zou kunnen. In 2012 werd hem in een artikel in het ED gevraagd of hij nog wel kon genieten na 17 jaar (toen) van het zoveelste bandje. Zijn antwoord: ,,De drive is er nog steeds. Het is toch prachtig dat de muziek een meter voor je neus gemaakt wordt? Live-muziek is nou eenmaal altijd aanstekelijk.”

Onverhoopt snel

Kees Kraaij, die met Hermien ook in en boven het café woonde, had zware copd en hartfalen. Het einde kwam niet helemaal onverwacht maar wel onverhoopt snel. ,,Kees overleed op het podium. ‘Zijn kindje', noemde hij dat", zegt Hermien Balder. Ze vertelt dat het bed naar beneden werd gehaald toen Kees niet meer naar boven kon. ,,En hij vond het podium wel een mooie plaats”. Daar overleed hij rustig in de nacht van vrijdag op zaterdag om half 3. Hermien, zijn zoons en schoondochters waren bij hem.

Het afscheid van Kees Kraaij is vrijdag om 12.15 uur in de aula van crematorium De Hoge Boght, Eindhovenschebaan 29 in Veldhoven. Het café blijft de komende tijd in ieder geval gesloten. Hermien Balder weet nog niet of en wanneer ze weer open gaat.