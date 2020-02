Eindhovense Kitty Nieuwenhuizen is al 80 jaar lid van PSV Gymnastiek

Koopwonin­gen in Sinten­buurt Eindhoven: voorlopig niet van het aardgas af

5 februari EINDHOVEN - Het is financieel en technisch niet haalbaar om de koopwoningen in een jaren 50-wijk als de Sintenbuurt in Eindhoven snel van het aardgas af te halen. Dat is de conclusie van het buurtplan dat een ‘meedenkteam’ uit de Stratumse wijk heeft opgesteld.