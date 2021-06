Eindhovense koerier die twee ton belasting ontdook deed dat niet per ongeluk en moet naar de cel

Populaire winkelste­den hard getroffen door coronacri­sis, Eindhoven schrijft alarmeren­de brief aan Tweede Kamer

19 juni EINDHOVEN - Eindhoven is bang dat toegenomen leegstand in de binnenstad al op korte termijn gaat zorgen voor verloedering en invloed van criminelen. Door de coronacrisis incasseren juist de bekende winkelstraten in de grote steden de grootste klappen en daarom doet de gemeente een beroep op herstelsteun uit Den Haag.