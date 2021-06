Eindhovense koerier tilde fiscus voor twee ton want hij is ‘wat bonnetjes kwijt’; verdient nu tien maanden cel

Brandbrief omwonenden na vierde brand bij Mirec op De Hurk in Eindhoven

6 juni EINDHOVEN - Na vier branden in een jaar tijd bij recyclingbedrijf Mirec op industrieterrein De Hurk willen omwonenden dat de gemeenteraad van Eindhoven ingrijpt. Door Wijkoverleg 't Ven is een brandbrief met een petitie online gezet. Omwonenden willen ook in gesprek met de raad.