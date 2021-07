Eindhovense kunstenaar gaat samenwerking aan met Ikea: ‘Jungle-achtig, met verwijzing naar de straat’

Die Circular Hub is de opvolger van de populaire koopjeshoek, waar veel bezoekers nog even snuffelen voor ze naar de kassa gaan. In de nieuwe hoek worden meubels doorverkocht, hersteld, herverpakt en gerecycled. Een deel daarvan is tweedehands. Spullen die niet meer in de hoek passen, doneert Ikea aan kringloopwinkel Het Goed.