Eindhovense kunstenaar van vele stijlen

Naar nu bekend is geworden, is op 14 mei kunstenaar Piet Smissaert overleden. De in 1930 in Heeze geboren schilder en tekenaar was jarenlang actief in Eindhoven.

Smissaert studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en schilderde, eenmaal terug in Brabant, op een zeer figuratieve manier, vaak portretten. Tijdens zijn studie kreeg hij les van onder anderen Paul Citroen en Willem Rozendaal. ,,In 1956 had hij zijn eerste expositie, in een hotel in Heeze. Die expositie werd toen geopend door de burgemeester en lovend besproken door Frans Babylon, met wie hij later bevriend raakte”, aldus kunsthistoricus Peter Thoben, voormalig directeur van Museum Kempenland en spreker op de begrafenis van Smissaert.

Abstract werk

De kunstenaar werd na zijn studie in Den Haag een van de eerste in Eindhoven die abstract ging werken. In een stijl die herinnert aan het werk van onder anderen Jean Bazaine en Roger Bissière penseelde Smissaert zeer kleurrijke, abstract-expressionistische doeken. In de jaren zestig en zeventig grijpt hij weer terug op een meer realistische manier van werken om later het door hem bedachte ‘Ozonisme’ te gaan gebruiken: abstract, spiritueel ogende schilderijen.

Smissaert was lid van onder meer Kunstkring De Kempen in Eindhoven en de Pulchri Studio in Den Haag. Hij richtte in 1956 de Vrije Akademie op in zijn woonplaats, gaf daar les en deed dat later ook aan een middelbare school en in het Van Abbemuseum. Vanaf 1957 was hij lid van De Vrije Expressieven. Smissaert werkte samen met collega Kees Bol en was nauw bevriend met de in 1970 overleden Eindhovense kunstschilder Jef van Turnhout.

Een solo in Museum Kempenland

In het Van Abbemuseum exposeerde Smissaert één keer, in 1961, in de groepstentoonstelling Kunstenaars uit Brabant. ,,Hij exposeerde wel veel op iets kleinere plekken, onder ander in het centrum voor beeldende kunst De Krabbedans”, aldus Thoben. Als directeur van Museum Kempenland organiseerde Thoben in 1996 een solotentoonstelling met zijn werk en bracht toen een catalogus uit.

Smissaert – die jonkheer was, maar zich daar nooit op heeft laten voorstaan - was twee keer getrouwd, onder anderen met gobelinweefster Anna Christina Troje. De laatste jaren verbleef hij in het Rosa Spierhuis, woon- en werkcentrum voor oudere kunstenaars, in Laren. Smissaert is 20 mei in besloten kring begraven op de gemeentelijke begraafplaats Woensel, de Oude Toren.