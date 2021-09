Eindhovense kunstenaars in de knel door komst designateliers: ‘Ze ontwikkelen een gedrocht’

EINDHOVEN - Kunstenaars die ruimte huren in twee oude schoolgebouwen in Eindhoven dreigen op straat te belanden als beide panden worden veranderd in atelierruimte voor jonge designers. De kunstenaars hebben te horen gekregen dat ze waarschijnlijk in december moeten vertrekken uit hun ateliers aan de Ruysdaelbaan en Jacob Oppenheimstraat. Uitzicht op een alternatieve en betaalbare ruimte is er niet, zeggen ze.