Eindhovense kunstenaars resideren tussen de oude paters in Teteringen

TETERINGEN/EINDHOVEN - Kunstenaars Jan van Den Dobbelsteen en Danielle Lemaire leven en werken drie maanden in de gemeenschap van oud-missionarissen in Park Zuiderhout in Teteringen, bij Breda. Ze duiken in het verleden van de missie in Nederlands-Indië.

Het ruime zoldervertrek is grofweg in tweeën verdeeld. Aan de kant van Jan van den Dobbelsteen (1954) staat geluidsapparatuur en slingeren boeken en tijdschriften rond.

Aan de kant van Danielle Lemaire (1967) hangen en liggen tekeningen en foto’s. Sommige zijn af en andere zijn nog in wording. Aan de wand hangt een potloodtekening waarop twee mannen, de een lang en wit, de ander klein en donker, tegenover elkaar staan. Ze strekken hun arm uit en raken elkaars kin aan, als begroeting.

Quote Samen vormen we een gemeen­schap, die we JaDaLand noemen. Die hebben we tijdelijk verplaatst naar de gemeen­schap van dit huis Danielle Lemaire, kunstenaar

De twee Eindhovense kunstenaars, die ook levenspartners zijn, verblijven sinds 1 maart als artist in residence in de Teteringse woonzorg- gemeenschap Park Zuiderhout. Kunstenaars die affiniteit hebben met spiritualiteit en zingeving kunnen in de nieuwe residentie ‘De Missie’ drie maanden lang wonen en werken: naast het atelier is ook een gastenverblijf ingericht.

Ronald van der Meijs beet afgelopen winter het spits af, nu is het de beurt aan Van Den Dobbelsteen en Lemaire.

Volledig scherm Aantekenboek © Pix4Profs/Ramon Mangold

Het initiatief van de geestelijk verzorger en welzijnsadviseur van Park Zuiderhout wordt financieel ondersteund door impulsgelden van KunstLoc Brabant. De kunstenaars krijgen een honorarium en een werkbudget waarmee ze hun plannen op een inspirerende plek kunnen verwezenlijken. Voor de bewoners dragen de contacten met de kunstenaars en de betrokkenheid bij hun werken bij aan het welzijn.

Gemeenschap

,,We maken elk ons eigen werk, in ons eigen universum, maar wel vanuit één geest”, legt Van Den Dobbelsteen uit. Zelf heeft hij zijn wortels in de fundamentele schilderkunst, en onderzoekt hij in zijn werk de verbinding tussen het mystieke en materiële. Hij maakt schilderijen met schijnbaar eenvoudige abstracte vormen, maar ook geluidskunst is een belangrijk onderdeel in zijn werk.

Lemaire maakt fijnzinnige potloodtekeningen, waarop mensen, planten, dieren en ruimtes tegelijk realistisch en ongrijpbaar zijn, als in een droom. ,,Samen vormen we een gemeenschap, die we JaDaLand noemen,” zegt Lemaire. ,,Die hebben we tijdelijk verplaatst naar de gemeenschap van dit huis.”

Oud-missionarissen

Park Zuiderhout is een bijzonder huis. In één deel wonen ouderen met of zonder zorg, maar in het andere deel, het voormalige missiehuis, wonen paters en broeders op leeftijd, afkomstig uit verschillende Brabantse kloosters.

Onder hen is een groep oud-missionarissen van de Societas Verbi Divini (SVD), een congregatie die paters uitzond naar gekoloniseerde landen, onder andere Papoea-Nieuw-Guinea in het voormalig Nederlands-Indië. Deze rijke geschiedenis maakt De Missie voor deze twee kunstenaars een aantrekkelijke plek.

Volledig scherm Tekening van Danielle Lemaire © Pix4Profs/Ramon Mangold

Van Den Dobbelsteen: ,,We zijn allebei geïnteresseerd in de geschiedenis van de Brabantse kloosters. Zelf heb ik als jongen hier op een katholieke kostschool gezeten. Zo’n soort gebouw als dit, en de hele katholieke wereld met glas-in-lood en priesters en noem maar op is mij vertrouwd.’'

Voor Lemaire zijn de verhalen over het missieverleden ook om een andere reden interessant: ,,Mijn vader was Indo, geboren in Indonesië. Hij heeft dáár bij de paters op kostschool gezeten.”

Ze zijn er nu ruim vier weken, en ze hebben één concreet doel: een dubbel-lp maken. Voor de rest laten ze zich leiden door wat zich op deze plek aandient en de verhalen van de oude paters. Sinds corona in het voorjaar van 2020 hard toesloeg onder de paters, zijn die meer op zichzelf, maar ze staan gelukkig wel open voor bezoek en gesprekken.

Gelijkwaardigheid

Van Den Dobbelsteen is op zoek naar geluidsopnamen. ,,Een van de paters hier dacht dat hij nog wel wat geluidsbanden had liggen uit zijn tijd in Papoea-Nieuw-Guinea. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.”

Volledig scherm Geluidsapparatuur © Pix4Profs/Ramon Mangold

Lemaire is gefascineerd door foto’s die ze in boeken over de katholieke missie tegenkomt. ,,Daar is de tekening van de begroeting ook op gebaseerd”, zegt ze.

,,Ik word geraakt door de gelijkwaardigheid tussen die twee mensen. Dat hoor ik ook in de verhalen van de paters terug: hoe ze zich helemaal verbonden aan de mensen dáár, de taal leerden spreken en zich volledig inzetten voor hun welzijn. Natuurlijk, ze gingen daarheen vanuit de overtuiging dat de westerse cultuur en het christelijk geloof het beste waren, maar ze stelden zich toch gelijkwaardig op. Zo’n begroetingsritueel laat dat heel mooi zien.”

