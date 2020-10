Eindhovense kunstenares maakt boek met quarantaine-uitzichten: ‘Een onbereikbare vrijheid’

Iedere foto in het boek Quarantaine Uitzicht van de in Eindhoven gewortelde en in Breda woonachtige kunstenares Noortje Haegens, is vanuit dezelfde hoek gemaakt, elke avond opnieuw, ruim twee en een halve maand lang, vanaf 15 maart, toen de lockdown begon, tot 1 juni, toen de maatregelen versoepeld werden. Het zijn er 81 in totaal.



Is dat niet saai?

,,In de anderhalf uur dat de zonsondergang ongeveer duurt is de lucht met alle kleuren en lichtschakeringen heel sterk in beweging. Vanuit het trappenhuis, vlak voor mijn voordeur, kijk je net schuin van onder door dat raam. Een eenvoudig, strak beeld, zonder horizon of perspectief, je ziet alleen de wolken en het lichtspel. Door het kader van het raam lijkt het net een bewegend schilderij. Eerder had ik er in het voorbijgaan al wel eens een kiekje van gemaakt met mijn mobiel, maar op 15 maart, de dag dat heel Nederland in lockdown ging, zette ik voor het eerst mijn spiegelreflexcamera neer. Doordat ik daar anderhalf uur zat en keek en foto's maakte, kreeg ik steeds meer oog voor de schoonheid van dat beeld. De volgende avond deed ik hetzelfde, en ik ben het blijven doen.”