Eindhovense kunstenares Silva Martes wint Theodora Niemeijer Prijs

De prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro. Martes (1985) ontving de prijs voor haar projectvoorstel Public Solitude dat vanaf april te zien zal zijn in het Van Abbe. In dat project, geïnspireerd door de Covid-19 periode, onderzoekt zij het conflict tussen blootstelling en isolatie. Dat doet ze door een glazen filmset te bouwen in Het Oog, de speciale buitenruimte in het museum.

Nieuwe film

Martes studeerde aan de Rietveld Academie en was tot mei van dit jaar artist in residence op de Rijksakademie in Amsterdam. Op 18 september is haar nieuwste film The Revolutions That Did (Not) Happen in première gegaan in museum De Pont in Tilburg.