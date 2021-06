Eindhovense leraar gaf meisje (17) geen les maar verdient toch cel omdat hij seks met haar had

Timo Baumgartl vertrekt op huurbasis naar Union Berlin, dat ook Europees speelt

25 juni Timo Baumgartl gaat zijn carrière normaal gesproken een jaar voortzetten in Berlijn. Hij vertrekt - ijs en weder dienende - op huurbasis naar de nummer zeven van de Bundesliga van vorig seizoen: Union Berlin. PSV is in gesprek met de club over het afronden van een deal.