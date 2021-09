Eindhovense longarts Stijn Mol blijft actief na pensioen: ‘De brede kijk op de patiënt ontbreekt vaak’

Na 33 jaar stopte Stijn Mol (66) begin deze maand als longarts. Aanvankelijk werkte hij in het Sint Joseph-ziekenhuis in Eindhoven, later in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Zijn pensioen betekent niet dat Mol de medische wereld nu in één klap achter zich laat. Hij is en blijft voorzitter van een stichting die arme Zuid-Afrikaanse artsen in opleiding steunt met een beurs en blijft verbonden aan huisartsenpraktijk Medisch Kwartier Eindhoven, waarvan hij oprichter en mede-eigenaar is.