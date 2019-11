Eindhovense makelaar in tv-show: ‘Wie a zegt moet ook b zeggen’

Een vriendin of kennis? Nee, dat is presentatrice Natasja Froger van het tv-programma Voor Hetzelfde Geld niet. ,,Ik had haar voor de opnames nog nooit eerder gezien”, zegt Mels lachend. Tóch werd de Eindhovense gekozen om als makelaar te figureren in het nieuwe RTL-4 programma, waarvan maandag de eerste aflevering werd uitgezonden. Daarin gaan stellen uit de grote stad op zoek naar een aardig nieuw optrekje, maar dan in het buitengebied of een dorp achteraf, waar de huizenprijzen een stuk vriendelijker zijn en de tuinen een stuk groter.