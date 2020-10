Eindhovense marathon start dit jaar bij je eigen voordeur

EINDHOVEN - Tienduizenden mensen op een kluitje, dat zit vanwege corona even niet. Zoals bij veel evenementen ging er in juli al een dikke streep door de Marathon van Eindhoven. Balen voor al die hardlopers die ieder jaar uitkijken naar het evenement maar de organisatie van de marathon biedt ze zondag wel een serieus alternatief.

Een virtuele marathon waarbij deelnemers via een app toch de beleving van de normale marathon meekrijgen. Aanmoedigingen op Stratumseind, gejuich op de Markt en tussentijden van de organisatie, het is allemaal geregeld en nog gratis ook.

Warming-up

Dat laatste is volgens marathondirecteur Edgar de Veer best bijzonder. ,,Want we hebben een flinke investering gedaan in de app. Alles is uit de kast getrokken om de beleving zo realistisch mogelijk te maken. Deelnemers starten ook echt op een door hen zelf gekozen tijd. Door je koptelefoon klinkt de dj die normaal gesproken bij de start staat en dan is het een kwestie van aftellen. Nog snel even naar de wc, de warming-up en de juiste muziek voor tijdens het lopen kiezen.”

Grote verschil met de normale marathon is het parcours. Want dat bepalen deelnemers helemaal zelf. Geen afgezette wegen dus mensen kunnen gewoon bij hun eigen voordeur starten. Een route door heel Eindhoven, rondjes in het park maar zelfs aan de andere kant van de wereld kunnen de verschillende afstanden gelopen worden. Onderweg krijg je te horen waar je je normaal gesproken op het parcours zou bevinden. Het enige dat ontbreekt is echt publiek en de finishboog. Wie een keer wat anders wil, kan ook kiezen voor bijvoorbeeld de Singelloop in Utrecht of de marathon van Rotterdam. Laatstgenoemde inclusief het You’ll Never Walk Alone van Lee Towers bij de start.

Tienduizend deelnemers

Door heel Nederland heen hebben zich volgens De Veer al zo'n tienduizend hardlopers ingeschreven voor een van de afstanden van de verschillende marathons. ,,Ik heb de app zelf al getest en ik was verbaasd hoe leuk het is. De spanning in aanloop naar de start, het lopen zelf en de voldoening bij de finish. We zien ook zeker mogelijkheden om hier de komende jaren mee door te gaan. Ook als de situatie in het land weer genormaliseerd is.”

Wie zondag nog wil deelnemen kan zich inschrijven via de website www.marathoneindhoven.nl. Daar staat ook alle informatie over de benodigde app voor de mobiele telefoon. In Eindhoven kan gekozen worden voor de 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon en hele marathon. Deelnemers kiezen zelf een starttijd.