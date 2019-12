Eindhovense marktverkopers nemen na veertig jaar afscheid

Elzaline en Robert gingen op hun zeventiende aan de slag als marktverkopers. „Ik zou een keer meegegaan om mijn vader te helpen, maar ik ben het werk altijd blijven doen. Zo is ook Robert erin ingerold”, vertelt Elzaline. Jarenlang stond het tweetal op de weekmarkten in onder meer Budel, Valkenswaard, Eindhoven en Best. Ze hebben de markt altijd gecombineerd met het runnen van een groentensnijderij in Eindhoven.

Paar uurtjes

Ook hun trouwe medewerker Vincent van Aalst (73) staat binnenkort niet meer tussen de kisten met sinaasappels, spruitjes en pompoenen. Hij werd 55 jaar geleden door Elzo en Will Muller, de ouders van Elzaline, gevraagd om op de markt te gaan staan. Tegenwoordig gaat hij nog een paar uurtjes in de week mee op pad. „Het vak van marktkoopman zit nog steeds in mijn hart, het is mijn grote hobby”, vertelt Van Aalst, wiens stem in het verleden over het hele Capucijnerplein in Budel bulderde. „Vroeger kon je nog echt een show weggeven. Die tijd is voorbij. Zo heb ik op de weekmarkt in Best ooit een officiële waarschuwing omdat ik te veel herrie zou maken.”

Sabbatical

Robert en Elzaline beginnen in januari aan een sabbatical van een jaar. Robert: „We willen het wat rustiger aan gaan doen en wat meer van onze oude dag gaan genieten. Na onze sabbatical gaan we weer aan de slag. Niet meer op de markt, maar het moet wel iets zijn waarbij we onder de mensen komen.” Hij spreekt van een afscheid met een dubbel gevoel. De weekmarkt, zeker in de dorpen, heeft het namelijk zwaar. Robert: „De hoogtijdagen zijn voorbij. De klad is er bijna twintig jaar geleden ingekomen. Het laatste jaar van de gulden was ons beste jaar.”

In Eindhoven zijn er nog maar een paar grote weekmarkten. In de omliggende dorpen is de terugloop nog schrijnender. Robert: „Op het gebied van versgoed is er nog best wel wat te vinden, maar collega’s met non-food kunnen niet op tegen winkelketens als de Action. Ook de opkomst van het internetwinkelen heeft onze branche geen goed gedaan.”

Tweeverdieners

De klantenkring van het echtpaar is de afgelopen jaren vergrijsd. Dat komt onder meer doordat het aantal tweeverdieners enorm is toegenomen, weet Robert; „Vroeger waren veel moeders nog thuis om voor de kinderen te zorgen. Nu hebben mensen geen tijd meer om overdag naar de markt te gaan. In de plaats daarvan gaan ze naar de supermarkt.” Toch slaat van sommige families inmiddels de derde generatie hun wekelijke voorraad groenten en fruit in bij het groente- en fruitbedrijf Jansen-Muller.