Eindhovense medewerkster advocatenkantoor gediscrimineerd om zwangerschap

Verborgen schatten: Depot Van Abbe lijkt weerzien met oude vrienden

27 juli EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum heeft maar liefst drie depots. Boven in de museumtoren hangen ongeveer zeshonderd, vooral grote schilderijen. Beneden vinden we werken op papier, zoals tekeningen en foto’s. ,,En dan hebben we aan de rand van de stad nog een depot voor sculpturen en installaties”, vertelt curator en hoofd collecties Christiane Berndes. ,,Nee, ik vertel niet waar precies, dat zul je wel begrijpen.”