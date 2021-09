Eindhovense meubelverkoper wordt al 14 jaar gezien als gevaar voor Nederland: ‘Heb recht op tweede kans’

Ook Eindhoven­se rapper Fresku gaat tournee cancelen vanwege QR-codes

9:23 Rapper Fresku staat op het punt zijn aankomende tournee te cancelen uit onvrede over het beleid met de coronapas. De artiest kan naar eigen zeggen de huur van zijn studio niet meer opbrengen omdat hij al bijna twee jaar niet meer optreedt. Maar hij wil dat iedereen welkom is en niet alleen mensen die een coronavaccinatie hebben gehad of die een negatieve coronatest kunnen overleggen.