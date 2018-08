Eindhovense mindervaliden betalen meeste geld in Nederland voor parkeren

De Eindhovense achtervolgers zijn Maastricht (635 euro) en Haarlemmermeer (612 euro). In Tilburg betaalt een mindervalide in totaal 603,77 euro, terwijl de gemeente Breda in totaal 277 euro in rekening brengt. In Den Bosch betaalt een mindervalide nog minder dan in Breda: 241,60 euro.

Ter vergelijk: de 'goedkoopste' plek in Nederland om als mindervalide te parkeren is in Ede. Daar wordt in totaal per jaar 88,50 euro gerekend, wat in vergelijking met Eindhoven neerkomt op een verschil van 562,40 euro. Per jaar.