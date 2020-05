Eindhovense modeontwerpster Emily Hermans brengt collectie mondmaskers uit

Kinderen thuishou­den kan, maar de basis­school wil wel weten wat er speelt

11:16 EINDHOVEN - Hoewel de basisscholen onder voorwaarden binnenkort weer opengaan, is het aan de ouders om te beslissen of ze hun kinderen echt laten gaan. De leerplicht wordt de eerste weken niet gecontroleerd. Wel wil de school weten wat er aan de hand is.