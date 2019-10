Eindhovense Murat Memis: ‘Koerden voelen zich in de steek gelaten. Ook door Europa’

Brand in woning aan Lemmen­slaan in Eindhoven, man 's nachts in Veldhoven zwaarge­wond aangetrof­fen

6:48 EINDHOVEN - Een man die dinsdagavond mogelijk een huis in Eindhoven in brand stak is 's nachts in Veldhoven opgepakt voor brandstichting. De zwaargewonde man is met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.