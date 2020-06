Eindhovense ondernemers woedend om coronaboete: ‘Het beleid klopt niet’

video Summa maakt zelf mondkapjes: ‘Deze kleurt tenminste mooi bij mijn shirt’

20:47 EINDHOVEN - Het is een goede gevulde bak mondkapjes waarmee de eerstejaars Judith Tops en Sophie Duijzer het gebouw van Summa Beauty & Lifestyle in Eindhoven binnenwandelen. Zelf zijn ze van Summa Fashion, waar de kapjes zijn gemaakt. ,,Fijn dat we deze 83 kapjes zo mogen weggeven”, zegt Sophie.