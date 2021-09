Eindhovense ontwikkelaar van therapie voor mensen met een dwarslaesie wil naar de effectenbeurs

Necrologie Lady Aïda (1958-2021): rebelse dj met een grote liefde voor Eindhoven

9:08 EINDHOVEN - Haar liefde voor de stad kende geen grenzen. ,,Kom niet aan Eindhoven, want dan kom je aan mij”, stelde Lady Aïda. De dj was ruim 35 jaar lang vernieuwend, onafhankelijk en rebels. Ze groeide uit tot een icoon van de muziekscene in Eindhoven en ver daarbuiten. Lady Aïda overleed maandag op 63-jarige leeftijd na een kort ziekbed.