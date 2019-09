Eindhovense oom krijgt zes jaar cel voor misbruik nichtje (9)

De rechtbank gaat daar niet in mee. Ze acht hem schuldig aan zes jaar misbruik, vanaf 2011. Vanaf haar twaalfde zou hij ook daadwerkelijk seks hebben gehad. De rechtbank is niet te spreken over de man. Hij wist dat het nichtje extra kwetsbaar was door een stoornis en andere problemen, en heeft daar misbruik van gemaakt. Hij haalde haar over door psychische druk en met cadeautjes, en liet haar filmpjes maken van zichzelf. Toen het misbruik ophield, bleef hij haar stalken met berichten, soms vele tientallen per dag. Het meisje lijdt nog dagelijks zwaar onder het gebeurde.