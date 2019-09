Eindhovense opa in gesprek met kleinzoon: ‘Jij ging kijken bij de vuurlinie?! Verrekte gek!’

Opa Theo en kleinzoon Mark, samen in de kamer van opa in verpleeghuis Wissehaege in Eindhoven. Over de oorlog gaan ze het hebben. Aan de stoel van Theo hangt een ballon met zijn leeftijd erop. Negentig. ,,Ik ben jarig op 10 mei’’, zegt Theo, smid in ruste. ,,De dag dat de oorlog begon ja, ik weet het nog goed.’’