Eindhovense oppositie zit vooral in de coalitie zelf

Kan Murat Memis uit Eindhoven zijn proces in Nederland afwachten?

7:59 EINDHOVEN - In een besloten overleg heeft minister Blok de Tweede Kamer bijgepraat over de diplomatieke vorderingen achter de schermen in de zaak rond de Eindhovense SP’er Murat Memis. Kan Memis zijn proces straks in Nederland afwachten? Of ziet zijn toekomst er een stuk somberder uit?