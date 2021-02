Eindhovense origami-club heeft deelnemers uit de hele wereld: ‘Je kunt zoveel maken van één papiertje’

Flapper en Gore zijn samen via Zoom origamiworkshops gaan geven. Ze begonnen klein, maar het nieuws verspreidde zich en inmiddels sluiten vanuit heel de wereld origamisten aan. En staan designers, die modellen ontwerpen, te popelen om workshops te geven.

Quote Bovendien is het goed voor de concentra­tie en is het rustgevend Chinmay Gore

Welkom in de ‘origami cave’ van Jolette Flapper (66) in Eindhoven. Althans zo noemt mede-origamist Chinmay Gore (25) uit India de hobbykamer van Klapper vanwaaruit de workshops worden gegeven. Waar je ook kijkt, het is origami wat de klokt slaat. ,,Het is een manier om je zelf te uiten. Je kunt zoveel maken van één papiertje. Je hebt een design, maar je geeft je eigen touch eraan door soort papier en kleur te kiezen’’, zegt Flapper.

Gore vindt origami fascinerend. ,,Het is alleen maar papier en je kunt er zoveel mee doen. Je maakt je eigen creatie. Bovendien is het goed voor de concentratie en is het rustgevend”, vult Gore aan.

Jonge vouwers

Flapper en Gore hebben elkaar leren kennen toen Gore in 2017 naar Eindhoven kwam voor zijn studie. ,,Ik heb een mail gestuurd via de Origami Mailing List (origamisten kunnen zich hier inschrijven, red.) om in contact te komen met mensen in Eindhoven om elkaar te ontmoeten’’, vertelt Gore. Hij was op zoek naar ‘jonge vouwers’, maar kwam in contact met Flapper.

,,En ik heb alleen maar grijze dames om me heen. Het is wel een heel gezellige groep, maar het zijn geen jonge mensen’’, vertelt Flapper lachend. Maar er is een vriendschap ontstaan en de twee hebben veel plezier samen met hun gezamenlijke hobby origami.

Quote Door corona en Zoom ontmoet ik door mijn hobby nu mensen die ik anders nooit had ontmoet Jolette Flapper

Om toch nog een poging te wagen om jonge mensen enthousiast te maken voor de vouwkunst hebben Flapper en Gore vorig jaar op de Maker Fair gestaan. Het was een redelijk succes, er waren zeven aanmeldingen. Maar voordat de groep goed en wel kon beginnen kwam corona om de hoek kijken en kwam het idee naar voren om een Zoommeeting te houden. Flapper: ,,Samen met de groep die ik al om me heen had gevormd, bestonden we toen uit veertien mensen en Origami Groep Eindhoven was geboren.’’

De origamiwereld is klein en het nieuws van de Eindhovense groep verspreidde zich snel. Het aantal deelnemers groeide explosief. Binnen een paar maanden waren er honderd aanmeldingen en was daarmee de limiet van de Zoom-meeting bereikt. Er werd een ‘Kerst-inn’ gehouden, internationale designers werden uitgenodigd. Flapper: ,,Door corona en Zoom ontmoet ik door mijn hobby nu mensen die ik anders nooit had ontmoet. De deelnemers zijn erg enthousiast, iedereen wil meedoen en workshops geven. We hebben inmiddels zelfs een wachtlijst voor nieuwe deelnemers.’’

De workshops zijn gratis toegankelijk. Wie zin heeft om een keer te vouwen kan terecht op origamieindhoven.wixsite.com/fold voor meer informatie.