Eindhovense ouderen met de kienkaart voor de tv

Minder woningin­bra­ken maar meer schuurin­bra­ken door coronacri­sis, in Eindhoven bijna verdubbeld

15:24 In Noord-Brabant is het aantal woninginbraken in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna tien procent gedaald, vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Er is wel vaker ingebroken in schuren. Een stijging van ruim negen procent.