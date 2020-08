Eindhovense ouderen zonder hulp in hittegolf: ‘Dit mag niet meer gebeuren’

In geval van een nieuwe hittegolf moet er een tropenrooster ingevoerd worden voor de huishoudelijke hulp in Eindhoven. Want het kan en mag niet voorkomen dat hulp in de huishouding wordt afgezegd omdat het te warm is.

Dat vindt de gemeenteraadsfractie van het Ouderen Appèl Eindhoven. ,,De hittegolf van vorige week heeft bij een aantal mensen die huishoudelijke hulp krijgen ertoe geleid dat die hulp eenzijdig is afgezegd", zegt OAE-Raadslid Niek Rennenberg. ,,We hebben daarvan een handjevol meldingen gekregen, en het vermoeden bestaat dat het hier om het topje van de ijsberg gaat."

Brief op poten

In een brief op poten aan het stadsbestuur heeft het Ouderen Appèl daarom om opheldering gevraagd. ,,We hebben er alle begrip voor dat er met de hitte zoals we die afgelopen week hebben gehad, gekeken wordt of de werkzaamheden wel volgens afspraak uitgevoerd kunnen worden. Maar op de eerste plaats: doe dat in onderling overleg, en niet eenzijdig. En op de tweede plaats: probeer het werk te verplaatsen naar een tijdstip dat het nog niet zo warm is. Bijvoorbeeld vroeg in de ochtend."

Rennenberg wijst daarbij op de tropenroosters die bij veel bedrijven gehanteerd worden in geval van een hittegolf. ,,Dat moet bij de huishoudelijke hulp toch ook mogelijk zijn", vindt hij.

Wat het Ouderen Appèl zich ook afvraagt, is of de uren die niet gewerkt zijn door de hittegolf vorige week later ingehaald worden en als dat niet het geval is of die uren door de zorgbedrijven dan wel gedeclareerd kunnen worden bij het gemeentebestuur.

,,Er heerst hier wat ons betreft veel onduidelijkheid over", aldus het raadslid. ,,Eén van de mensen die ons hierover heeft benaderd, heeft daarover navraag gedaan bij het bedrijf dat bij hem huishoudelijk werk verricht. Dat leidde prompt tot ruzie, en dat kan natuurlijk niet. De regels op dit punt moeten helder, duidelijk en logisch zijn."

Vragen

Of er inderdaad veel meer gevallen zijn waarbij de huishoudelijke hulp het vorige week heeft laten afweten, is onduidelijk. Vragen daarover worden door het gemeentebestuur niet beantwoord. Bij de gemeente Eindhoven is de afspraak dat vragen die door gemeenteraadsleden worden gesteld eerst beantwoord worden voordat de media daar antwoord op krijgen.