Eindhovense paal is ‘flitskoning’ van Brabant, ook die in Deurne levert veel boetes op

Bekijk 'jouw' flitskastDe flitspaal aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven is het meest actief van Brabant. Die flitste in de vier maanden rond de afgelopen zomer bijna 10.000 keer. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook cijfers bekendmaakte over flitspalen. Die keek ook naar trajectcontroles.

Op de enige Brabantse trajectcontrole, die op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, zijn in mei, juni, juli en augustus 15.447 boetes uitgedeeld. Dat is een flink stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om 35.045 boetes.

Naar verhouding levert de trajectcontrole op de A58 niet veel geld op voor Justitie. Bij de Westerscheldetunnel hangt landelijk gezien de minst lucratieve trajectcontrole. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht leverde de meeste boetes op. Landelijk werden er in de maanden mei, juni, juli en augustus 706.585 boetes uitgeschreven op trajectcontroles. Dat zijn er bijna 80.000 minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Flitsers

In de top tien van meest actieve flitspalen staan er vijf in Zuidoost-Brabant. Flitskoning van Brabant is die aan de westbaan van de John F. Kennedybaan in Eindhoven. Daar werd in vier maanden tijd 9.517 keer een hardrijder op de foto gezet. Maar ook die op de oostbaan van diezelfde weg is lucratief, net als die langs de N270 in Deurne.