Eindhovense Pand P en TAC in zwaar weer

Behalve het Muziekgebouw Eindhoven en amateurvoetbalclub Wodan blijken ook de Eindhovense cultuurinstellingen Pand P en het TAC, het Temporary Art Centre, hun rekeningen niet op tijd te betalen. Beide instellingen kampen inmiddels met fikse betalingsachterstanden.

Voor Pand P gaat het om een bedrag van 40.000 euro, oftewel de jaarlijkse huurpenningen. Om wat voor bedrag het gaat bij het aan de Vonderweg gevestigde TAC is formeel niet bekend. Maar bronnen in de politiek melden dat het zou gaan om een bedrag van een half miljoen euro aan energierekeningen die sinds 2015 niet betaald zijn door het TAC.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2018, waar de Eindhovense gemeenteraad zich dezer dagen over buigt. In de jaarrekening brengt het gemeentebestuur financieel verslag uit over dat afgesloten boekjaar, en worden meevallers, tegenvallers en eventuele financiële risico's in kaart gebracht.

Muziekgebouw

Dat het Muziekgebouw met een enorme betalingsachterstand te kampen heeft, is al een tijdje bekend. Er wordt immers al enkele jaren gezocht naar een oplossing voor het gat op de begroting waar het Muziekgebouw mee te kampen heeft. Dat het Muziekgebouw een negatief eigen vermogen heeft van 2,4 miljoen euro was al bekend. Dat er daarnaast sprake is van een huurachterstand van 1 miljoen euro wordt in de gemeentelijke jaarrekening nu voor het eerst formeel bevestigd.

Wodan

Ook de financiële problemen bij voetbalclub Wodan zijn al al langer bekend. Begin juli liet sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) dat al aan de gemeenteraad weten. In 2016 werd de club in Woensel door de gemeente Eindhoven van een faillissement gered doordat de gemeenteraad een lening van vijf ton verstrekte. In ruil daarvoor kreeg de gemeente de kantine van de club in onderpand. De club blijft echter achter bij het aflossen van de lening. Hoe hoog de schuld nu is, wil Steenbakkers echter niet zeggen.

Pand P heeft aan het gemeentebestuur aan het gemeentebestuur laten weten dat het financieel niet meer in staat is de jaarlijkse huur van 40.000 euro voor het voormalige Plaza Futura-pand aan de gemeente te voldoen. De toekomst van Pand P aan de Leenderweg is dit najaar onderdeel van het debat in de gemeenteraad over het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven, zo zegt een woordvoerder van het college van B en W daarover. De vraag daarbij is of er naast het Parktheater en het NatLab plaats voor een derde, vergelijkbaar instelling.

Een oplossing voor de betalingsachterstand bij het TAC komt er zeer binnenkort, als de gemeenteraad zich buigt over de toekomstplannen voor deze instelling in de voormalige bedrijfswinkel van Philips.