Eindhovense Pauline Geven 35 jaar koordirigent: ‘Ik dirigeer met mijn lichaam’

EINDHOVEN - De piano is eigenlijk altijd in haar leven geweest. En ook al liggen de muzikale activiteiten van pianiste en koordirigente Pauline Geven en ‘haar’ zangvereniging Zanglust alweer een jaar stil, toch is ze nog steeds wekelijks in touw voor die club. De onderlinge banden verdienen ook aandacht, vindt de vrouw die al 35 jaar dit koor leidt.

Het muzikale avontuur van Pauline Geven begon toen ze zes jaar was. Haar broer kreeg al pianoles, maar toen zijn leraar haar bij binnenkomst hoorde spelen, zei die meteen dat het meisje meteen met lessen moest beginnen: ‘omdat ze het anders zou laten liggen en zichzelf ook verkeerd zou aanleren’.

Quatre mains pianospel

Zo gebeurde het dat ze jarenlang, tot haar vijftiende, wekelijks pianoles kreeg. ,,Populaire nummers, maar ook klassiek", vertelt ze. ,,We eindigden steevast met een quatre mains stuk en dat vond ik toch het allerleukst. Niet oefenen, maar à l’improviste spelen. Dat wilde ik goed doen! Later heb ik, toen ik zelf pianolessen gaf, dat onderdeel er zelf ook ingehouden.”

Hoewel Geven rond haar vijftiende stopte met de lessen, is ze wel altijd blijven spelen en is de piano altijd nummer een gebleven. Uiteindelijk werd ze onderwijzeres, maar toen ze zelf kinderen kreeg wilde ze er vooral voor hen zijn. ,,Vanaf dat moment heb ik ook niet echt meer gewerkt, gaf wel wat pianolessen en trad ook wel op bij bruiloften en bedrijven. Zo heb ik mijn eigen repertoire opgebouwd, met zowel klassieke muziek als populaire nummers.”

Quote Ik dirigeer echt met mijn lichaam en de zangers zijn helemaal gefocust op mijn mime Pauline Geven, Koordirigent en pianist

,,En kwam ik ook in aanraking met de korenwereld. Zanglust was mijn allereerste vereniging. Aanvankelijk puur als pianist; later, toen de dirigent stopte, heb ik dat werk overgenomen. Geweldig. Ik dirigeer echt met mijn lichaam en de zangers zijn helemaal gefocust op mijn mime. En dat werkt!”

Ook andere koren kruisten haar pad: het Stratumse kinderkoor Pius X, seniorenkoor De Eerdnoten in zorgcentrum Eerdbrand en een ander koor in het Veldhovense zorgcentrum Merefelt. Die activiteiten zijn vervallen, maar Zanglust is nog steeds ook haar lust, ondanks corona.

De lol er in houden

,,Je moet er gewoon lol in blijven houden en zorgen dat er iets gebeurt, ook nu we elkaar niet elke week treffen. Want ik bel elke week alle 32 leden van de club, zo houden we elkaar op de hoogte van ons wel en wee. Al hoop ik van harte dat we vanaf september weer echt kunnen beginnen. Zanglust is gewoon een hele warme club met veel activiteiten. Tijd voor een nieuw begin.”