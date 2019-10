Eindhovense pianist Freek de Graaf kiest nieuwe koers

Man uit Eindhoven die kindergraf opende en urnen stal vrijdag voorgeleid

15:23 EINDHOVEN/VELDHOVEN - De 22-jarige man die wordt verdacht van grafschennis en diefstallen op begraafplaatsen in Eindhoven en Veldhoven wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of de Eindhovenaar langer in voorlopige hechtenis blijft.