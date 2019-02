Eindhovense politiecommissaris ontslagen na misbruik bevoegdheden en aannemen giften

Klokgebouw in Eindhoven: ‘onverwach­te plek‘ voor sfeervol festival Night Fishing

16:59 EINDHOVEN - Hardcore punk, Nederpop of dance: in het Klokgebouw in Eindhoven komen door het jaar heen allerlei muziekstijlen voorbij. Fijnbesnaarde folk, americana en bluegrass hoor je daar minder vaak. Maar zaterdag 23 februari is het weer eens zover: dan presenteren de Eindhovense boekingskantoren Nightbirds Agency en Zwaardvis Music het sfeervolle, kleinschalige festival Night Fishing.