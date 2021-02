Eindhovense politiek blijft morren over ‘wit’ ambtenarenkorps

Eindhoven is innovatief en loopt voorop door discriminatie bij selectie en promotie van personeel weg te poetsen, herhaalde hoofddocent Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg vorige maand nog maar eens in een presentatie aan de gemeenteraad. Met cursussen en trainingen is het selectieproces bij de gemeente Eindhoven objectiever gemaakt. En het is volgens de onderzoeker nog slechts een kwestie van tijd dat het nieuwe diversiteitsbeleid vruchten gaat afwerpen.

Positieve discriminatie

Een realistisch alternatief voor afwachten is er ook niet, waarschuwde hij. Eindhoven is niet in de positie om te kiezen voor positieve discriminatie. ,,De rechter zal je terugfluiten en het werkt averechts’’, zei Siebers.

Quote We moeten op zoek naar die kanjers in de stad PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi

Maar voor verschillende politieke partijen duurt het echt veel te lang. Ze willen dat vlug meer kleur doordringt op het gemeentehuis zodat het ambtenarenkorps een goede afspiegeling is van bevolking in de stad.

Op de goede weg?

Cijfers die de gemeenteraad vorig jaar uiteindelijk kreeg, maakten duidelijk dat er nog maar minimaal winst is geboekt in Eindhoven. Van circa 200 nieuwe ambtenaren had 14,6 procent een migratieachtergrond, slechts 2,8 procentpunt meer dan in 2017. In absolute aantallen een stijging van vijf werknemers. En ter vergelijking: in Eindhoven heeft 34,4 procent van de beroepsbevolking een migratieachtergrond.

,,Het resultaat valt tot dusver heel erg tegen en nemen daar geen genoegen mee. Je kunt niet voorspellen dat het tij gaat keren. We willen meer zekerheid dat we op de goede weg zijn’’, reageert SP-commissielid Sytze van der Veen.

Rolmodellen op sleutelposities

,,Accepteren we dit?’’, is voor raadslid Samir Toub van coalitiepartij GroenLinks de vraag voor het debat in de gemeenteraad dat er deze maand op verzoek van in totaal vijf politieke partijen komt. ,,Er worden stappen gezet maar het is niet voldoende’’, neemt hij een voorschotje. Zijn partij is echter niet voor een quotum of positieve discriminatie.

Ook fractievoorzitter Hafid Bouteibi van coalitiegenoot PvdA meent dat de gemeente alle zeilen moet bijzetten. Als enige komt hij ook met een oplossing. Hij is niet tegen een voorkeursbeleid. Om meer besef te kweken over het belang en de waarde van een divers ambtenarenkorps moeten er rolmodellen gevonden worden voor sleutelposities op het gemeentehuis. ,,Uiteraard staat kwaliteit voorop. Maar we moeten op zoek naar die kanjers in de stad, ze serieus nemen en een kans bieden. Ze zijn er ongetwijfeld.’’