Eindhovense politiek botst hard over huishoudhulp, geen meerderheid voor raadsenquête

Eindhoven­se coalitie­raadsle­den sleutelden mee aan college­brief over huishoud­hulp: ‘Waar is de democratie gebleven?’

7 oktober EINDHOVEN - Het achterkamertjesoverleg in de Eindhovense politiek over de teruggeschroefde huishoudhulp ging zo ver dat coalitieraadsleden meewerkten aan een brief van het college. Het lijkt er op dat wethouder Renate Richters (GroenLinks) zo probeerde rugdekking te krijgen om een pittig debat in het openbaar te voorkomen.