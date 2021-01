Eindhovense politiek geeft groen licht voor proef met bodycam voor handhavers

Deelscoo­ters Felyx na 21.00 uur niet meer te gebruiken

26 januari EINDHOVEN - De deelscooters van Felyx zijn voorlopig niet meer te gebruiken tussen 9 uur in de avond en 6 uur 's ochtends. Volgens een woordvoerder van het bedrijf, dat ook 200 scooters in Eindhoven heeft staan, is daartoe besloten vanwege de rellen van de afgelopen dagen.