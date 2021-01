Eindhovense politiek twijfelt over proef met bodycam voor boa

EINDHOVEN - Veel grote en kleine gemeenten gingen de stad al voor maar in Eindhoven twijfelt de politiek nog over een experiment om handhavers uit rusten met een camera (bodycam). Onder andere de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks zijn nog niet overtuigd door de opzet van de proef. Ook de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SP aarzelen waardoor verder uitstel dreigt.

Over de inzet van een bodycam gaat het in de Eindhovense politiek al jaren. De VVD lanceerde het idee in 2016, herinnerde fractievoorzitter Lex Janssen zich dinsdagavond tijdens de bespreking van de ‘langgekoesterde wens’. Hij merkte op dat Eindhoven sindsdien is ingehaald door alle grote maar ook veel kleinere gemeenten. ,,Een gemiste kans’’, oordeelde ook Tjerk Langman van de LPF.

Eindhoven is nu van plan om twaalf bodycams te huren om handhavers kennis te laten maken met het nieuwe instrument. Als de proef een privacytoets doorstaat wil de gemeente er later dit jaar mee beginnen.

Meer agressie en irritatie

De twijfelaars in de Eindhovense gemeenteraad zijn niet principieel tegen de bodycam. Ze aarzelen omdat de ervaringen op andere plaatsen nog een wisselend beeld laten zien. Ze zijn bang dat de bodycam juist meer agressie en irritatie oproept. ,,De veiligheid van onze medewerkers is van groot belang en dat vraagt om de juiste maatregelen. Zijn er geen andere methodes?’’, vroeg D66-raadslid Marco van Dorst zich af.

Raadslid Samir Toub van coalitiepartij GroenLinks ging nog een stapje verder. ,,We hebben te doen met onze strijders in de frontlinie’’, zei hij over de extra druk die er door de coronacrisis ligt op de handhavers van de gemeente. ,,Niemand wil dat er iets gebeurt met onze boa's. Maar de vraag is of een bodycam effectief is. Het is de omgekeerde wereld als we groen licht geven terwijl de privacytoets nog uitgevoerd moet worden. We zijn niet tegen de bodycam maar wel tegen een slecht voorstel. Waar zadelen we onze medewerkers mee op?’’

Positief voor veiligheidsgevoel

Door tijdnood had kersvers VVD-wethouder Joost de Jong dinsdagavond geen gelegenheid om op alle vragen te reageren. De wethouder gaat uit ervan uit dat de bodycam een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van de ambtenaren. De proef begint niet voordat de privacyanalyse positief is afgerond, beloofde hij. Maar het idee om de uitkomst van de privacytoets nog voor te leggen aan de gemeenteraad, is volgens hem onnodig tijdrovend. ,,We moeten daar aan voldoen. We nemen privacy serieus en voeren dat proces van a tot z uit.’’

De discussie in de gemeenteraad werd dinsdagavond niet afgerond. Wanneer het debat verder gaat is nog niet duidelijk. Of de gemeenteraad volgende week een besluit neemt over de proef evenmin. De wethouder komt nog met een extra toelichting en antwoorden op de vele vragen.