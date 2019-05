Eindhovense politiek wil eenheid over toekomst Airport

Johan Vlemmix organi­seert reünie voor ‘Te Land, ter zee en in de lucht’-deelnemers

11:28 EINDHOVEN - Eindhovenaar Johan Vlemmix organiseert op 2 juni aanstaande een grote Te Land, ter zee en in de lucht reünie. Vlemmix heeft iedereen die ooit bij het programma betrokken was bij hem thuis in zijn villa in Eindhoven uitgenodigd voor de boekpresentatie van het boek ’40 jaar TV historie “Te land ter zee en in de lucht’. ,,Van presentator, tot kabeldrager, tot (oud)deelnemer; iedereen is welkom", vertelt Vlemmix